На улице Старовокзальной в Киеве сошел с рельсов трамвай

Сегодня утром на улице Старовокзальной в Киеве сошел с рельсов 18-й трамвай, которой идет до Контрактовой площади, сообщает «Сегодня».

Это был трамвай, которой подавался на посадку. К трамваю прибыла ремонтная бригада.

Как отмечает издание, поскольку трамвай сошел с рельс на колеи, которые также используются 1-м и 3-м маршрутами скоростного трамвая, образовалась трамвайная пробка. На путях стоят и скоростные, и обычные (18-й и 15-й) трамваи.

На остановке собралось очень много людей. Их пытались развозить коммунальным транспортом.

segodnya.ua