На улице Старовокзальной в Киеве сошел с рельсов трамвай
16:30, 04 сентября 2013Новости регионов
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Подавался на посадку
Сегодня утром на улице Старовокзальной в Киеве сошел с рельсов 18-й трамвай, которой идет до Контрактовой площади, сообщает «Сегодня».
Это был трамвай, которой подавался на посадку. К трамваю прибыла ремонтная бригада.
Как отмечает издание, поскольку трамвай сошел с рельс на колеи, которые также используются 1-м и 3-м маршрутами скоростного трамвая, образовалась трамвайная пробка. На путях стоят и скоростные, и обычные (18-й и 15-й) трамваи.
На остановке собралось очень много людей. Их пытались развозить коммунальным транспортом.
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