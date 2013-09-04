На Житомирщине стоки могут попасть в водохранилище

В Малинском районе Житомирской области произошла авария на насосной станции, в результате которой канализационные стоки могут попасть в Малинское водохранилище, что будет угрожать нормальной жизнедеятельности многотысячного города Малин.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН сообщении пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, информация об аварии на насосной станции поселка Гамарня Малинского района поступила спасателям во вторник, 3 сентября.

В частности, на станции в результате разрушения бетонного пола вышли из строя насос и заборный шланг.

Насосную станцию отключили, поэтому возникла угроза попадания неочищенных канализационных стоков в Малинское водохранилище. Сейчас аварию ликвидируют работники ООО «Малин Энергоинвест».

В Малине сегодня также должно состояться заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.