На Житомирщине стоки могут попасть в водохранилище
Авария на насосной станции
В Малинском районе Житомирской области произошла авария на насосной станции, в результате которой канализационные стоки могут попасть в Малинское водохранилище, что будет угрожать нормальной жизнедеятельности многотысячного города Малин.
Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН сообщении пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области.
Согласно сообщению, информация об аварии на насосной станции поселка Гамарня Малинского района поступила спасателям во вторник, 3 сентября.
В частности, на станции в результате разрушения бетонного пола вышли из строя насос и заборный шланг.
Насосную станцию отключили, поэтому возникла угроза попадания неочищенных канализационных стоков в Малинское водохранилище. Сейчас аварию ликвидируют работники ООО «Малин Энергоинвест».
В Малине сегодня также должно состояться заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.