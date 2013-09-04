В Николаеве из-за пожара погиб 3-летний ребенок

Трехлетний мальчик погиб из-за пожара в квартире на втором этаже жилого дома по пр. Октябрьский в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сигнал о пожаре поступил 3 сентября в 19:09 от соседей, которые сообщили, что в квартире может быть ребенок.

На ликвидацию пожара было срочно направлено два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

Пожарные вошли в горящую, задымленную квартиру и в ходе разведки в одной из комнат нашли без сознания 3-летнего мальчика

"Ребенка сразу вынесли на свежий воздух и оказали первую медицинскую помощь. За жизнь малыша боролись спасатели и медики, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мальчик умер в Жовтневой центральной районной больнице", - сообщает ГСЧС.

В 19:30 пожар был локализован и в 19:40 - ликвидирован.

Причина пожара сейчас устанавливается.