В Севастополе водитель маршрутки перевозил людей "под кайфом"

В Севастополе инспекторы ГАИ задержали водителя маршрутки, который находился за рулем под воздействием наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в салоне автобуса находилось около 40 пассажиров, которых в целях их безопасности инспекторы пересадили в другой автобус, следовавший по маршруту.

44-летнему водителю автобуса, жителю Севастополя, который работает уже много лет на маршрутных автобусах, было предложено пройти медицинское обследование. Экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения в результате употребления морфия.

В своем пояснении водитель автобуса указал, что вечером перед сном решил сделать инъекцию - уколоть морфий. На следующее утро он успешно прошел врача на ПП «Севтранстрест» и заступил на свой 109-й маршрут.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ст. 130 КУпАП. Меру наказания решит суд.

В отношении же деятельности ПП «Севтранстрест» работниками Управления ГАИ проводится проверка относительно выполнения ими требований законодательства в сфере пассажироперевозок, закона о дорожном движении и автомобильном транспорте.

В целом, по данным пресс-службы, с начала года работники Госавтоинспекции задержали 385 водителей за управление в алкогольном или наркотическом опьянении, из них 7 управляли маршрутными автобусами и перевозили пассажиров.