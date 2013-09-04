На Донетчине незаконно использовались путевки для детей

В Дружковке Донецкой области ряд должностных лиц, в том числе работник горсовета, разоблачены в незаконном использовании путевок для оздоровления детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратура Дружковки провела проверку соблюдения законодательства об оздоровлении и отдыхе детей отделом охраны здоровья Дружковского городского совета, центром первичной медико-санитарной помощи и центральной городской больницей.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в частности - при ведении учета, распределении и использовании путевок на санаторно-курортное лечение детей.

Так, из 41 путевки, выданной в первом полугодии 2013 года Управлением здравоохранения Донецкой области для оздоровления детей в дбластном детском костно-туберкулезном санатории Мариуполя была использована только 21. Кроме того, из 7 путевок дошкольного санатория для детей с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной этиологии Мариуполя использованы лишь три, а из 6 путевок областного детского гастроэнтерологического санатория – 4.

По словам прокурора Дружковки Дмитрия Сазоненко, данные об использовании остальных путевок у должностных лиц отсутствовали. Также не были предоставлены сведения об использовании 76 из 138 путевок, распределявшихся в 2012 году. Установлены нарушения и в части отбора детей, состоящих на диспансерном учете, для оздоровления в профильных санаторно-курортных учреждениях.

«По результатам проверки прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений. Должностное лицо отдела охраны здоровья Дружковского городского совета, ответственное за учет и распределение санаторно-курортных путевок детям, привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщил прокурор.