В Хорватии бушует сильный лесной пожар

В окрестностях хорватского города Сплит на западе страны бушует сильный лесной пожар, который угрожает нескольким поселкам, передает ИТАР-ТАСС

Возгорание было зафиксировано около населенного пункта Ситно-Доне, после этого огонь быстро распространился. О площади, охваченной пожаром, пока не сообщается. По словам регионального главы противопожарной службы Ивана Ковачевича, пожар бушует на большой территории, "поскольку скорость распространения пламени очень велика". "Делается все возможное, чтобы спасти имущество граждан", - добавил он.

На борьбу с огненной стихией направлены более 50 пожарных и 15 единиц техники. К ним также присоединились добровольцы из числа местных жителей.