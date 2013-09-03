Двум медзаведениям Киева передали лекарств на 600 тыс

Киевский городской центр радиационной защиты населения Киева от последствий Чернобыльской катастрофы и Поликлиника №2 Деснянского района получили гуманитарную помощь в виде медикаментов на сумму 600 тыс. грн. Соответствующие сертификаты на 400 и 200 тысяч гривен руководителям медицинских заведений вручили заместитель председателя КГГА Виктор Корж и заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы понимаем, что отдельным категориям киевлян, в частности людям, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, требуются особая забота и внимание городской власти. Столица имеет хорошие примеры государственно-частного партнерства в разных сферах жизнедеятельности, а сегодня мы начали кампанию с передачи дорогостоящих медицинских препаратов. Теперь пациенты Городского центра радиационной защиты населения Киева и Поликлиники №2 Деснянского района смогут получить необходимые лекарства для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, мозговой активности, а также желудочно-кишечного тракта», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он также поблагодарил представителей медицинских компаний, которые поддержали инициативу по предоставлению медпрепаратов, и призвал небезразличных представителей фармацевтической отрасли приобщаться к программам благотворительности.

Секретарь Киевсовета заметила: «К сожалению, наши сограждане и сегодня преодолевают страшные последствия большой трагедии, которая забрала десятки тысяч жизней. Поэтому задача как государственной, так и городской власти делать все возможное, чтобы обеспечить пострадавших необходимым лечением. Совместными усилиями мы будем помогать заведениям, которые предоставляют медицинское обслуживание пострадавшим от аварии на ЧАЭС и поддерживать наших врачей, которые несмотря на значительную нагрузку и небольшие зарплаты ежедневно совершают подвиг, спасая человеческие жизни».

В Деснянском районном управлении здравоохранения информируют, что на учете Киевского городского центра радиационной защиты населения находятся около 70 тысяч больных, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, среди них люди с инвалидностью и ликвидаторы, а также около 11 тысяч детей.

Кроме того, в Поликлинике №2 Деснянского района специалисты обслуживают почти 69 тыс. жителей, из которых почти 7 тысяч человек – инвалиды и ликвидаторы, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС. Для их потребностей в заведении функционирует дневной стационар с отдельной палатой для чернобыльцев.