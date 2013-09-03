Запорожье: автомобиль травмировал женщин

В Запорожской области автомобиль без водителя протаранил «Жигули» и травмировал двух женщин на тротуаре.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактики управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Запорожской области, происшествие случилось 2 сентября в пгт Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Около 12.15 водитель автомобиля «Лада-Приора» 1960 г. р., приехав в магазин «Мини-Маркет», оставил свое транспортное средство напротив - на ул. Ленина. Очевидно, водитель на ручной тормоз его не поставил, в результате чего автомобиль покатился.

«Сначала он совершил столкновение со стоявшим у обочины «ВАЗ-2101», затем изменил траекторию движения, пересек проезжую часть, наехал на 2 шедших по тротуару женщин, продолжил движение и остановился, лишь наехав на ступени магазина», - рассказали в ГАИ.

В результате происшествия обе пострадавшие женщины были доставлены в центральную районную больницу: у пострадавшей, 1958 г. р., медики констатировали ушиб локтевого сустава и ушибленную рану затылочной области головы, у женщины, 1989 г. р., – ушиб 2 коленных суставов и ушиб локтевого сустава.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.