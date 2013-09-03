В Алчевске убили 14-летнюю школьницу

В Алчевске Луганской области 14-летняя школьница обнаружена убитой и изнасилованной.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в 02.40 в городской отдел милиции Алчевска поступило сообщение от супругов о том, что в подвальном помещении недостроенного здания, расположенного по улице Сарматская в Алчевске они обнаружили труп дочери.

В ходе осмотра на трупе обнаружены телесные повреждения и отсутствие нижнего белья.

Данный факт квалифицирован по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом).

По данным родителей, их дочь пошла в школу в 8:00 понедельника, 2 сентября. Около 12.30 с ней последним общался отец по мобильному телефону, после этого дочь на связь не выходила.

В свою очередь пресс-служба ГУМВД в Луганской области уточняет, что труп дочери с телесными повреждениями в виде следов механической асфиксии и гематом на лице в подвале нашел ее 56-летний отец. Убитой является 14-летняя ученица 9-го класса. Милиция начала досудебное расследование преступления.