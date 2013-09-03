Крым примет на отдых детей из пострадавшей от паводков России

Власти Автономной республики Крым обещают принять на отдых 150 детей из пострадавших от наводнений регионов России.

Об этом говорится в принятом в понедельник в Симферополе заявлении парламента и правительства АРК.

"Из районов Дальнего Востока продолжают поступать тревожные сообщения о разгуле стихии. В результате наводнения серьезно пострадали многие населенные пункты, чьи жители остались без крова, а дети в эти первые сентябрьские дни не смогли привычно сесть за парты, чтобы начать новый учебный год. В духе братских чувств, которые традиционно связывают крымчан и россиян, исходя из желания оказать помощь попавшим в беду людям, руководство Автономной Республики Крым приняло решение обратиться к российской стороне с предложением направить в сентябре на учебу и отдых в крымские здравницы сто пятьдесят детей из пострадавших семей", - сказано заявлении.

Расходы берет на себя бюджет Крыма.

Как сообщал УНИАН, в результате паводков на Дальнем Востоке были госпитализированы более 3 тыс. человек.

В большинстве случаев речь идет об обострении хронических заболеваний и легких травмах.

Оказались подтоплены почти 50 медицинских учреждений, сумма ущерба составила более 212 млн рублей.

На базе детских санаториев и профилакториев будут открыты учебные заведения в Амурской области и Еврейской автономной области"

27 августа Севастополь пообещал принять на оздоровление 400 детей из пострадавших в результате наводнения районов Хабаровского края России.