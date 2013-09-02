В Крыму объявлено штормовое предупреждение
18:17, 02 сентября 2013Новости регионов
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3-4 сентября - шквалы и сильные дожди
Крымское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение в регионе на 3-4 сентября из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе спасательного ведомства, днем 3 сентября и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди и грозы.
Также в среду возможны шквалы. Скорость северо-западного ветра будет достигать 20 метров в секунду.
В ГосЧС напоминают: при сильном ветре не следует стоять возле линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев.
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