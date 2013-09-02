В «Артеке» продавали алкоголь и сигареты

На территории Международного детского оздоровительного центра "Артек" на незаконно арендованном пляже предприниматель наладил торговлю алкогольными и табачными изделиями.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, ссылаясь на результаты проверок соблюдения прав детей на оздоровление и отдых.

Как отметили в Генпрокуратуре, по требованию прокурора Ялты работниками органов доходов и сборов Крыма изъята запрещенная для употребления детьми продукция на сумму 10 тыс. грн и расторгнут договор о сотрудничестве с предпринимателем.