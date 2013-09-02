Харьковщина: мать довела до голодной смерти младенца

В Валковском районе Харьковской области осудили женщину, которая довела до голодной смерти собственного ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на Валковского межрайонного прокурора Ольгу Власенко, во время следствия правоохранители установили, что мать троих детей, один из которых на момент трагедии жил с отцом, злоупотребляла алкогольными напитками, не обеспечивая детям надлежащих условий воспитания.

При этом женщина ежемесячно получала государственную материальную помощь на содержание младшего сына, который родился в середине ноября 2011 года.

О здоровье детей она не заботилась, ограничивала их в питании. В итоге 8-месячный мальчик умер. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате процессов, возникающих при голодании.

Валковский районный суд на прошлой неделе признал 37-летнюю женщину виновной по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжелые последствия). Она приговорена к 5 годам тюрьмы. Кроме того, женщину лишили родительских прав. Ее 3-летнего сына в настоящее время воспитывают родственники.