В Киеве пьяница пытался выбросить с балкона младенца

В Киеве нетрезвый молодой человек пытался выбросить с балкона второго этажа жилого дома младенца.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня в Соломенском районе в 9-этажном доме.

"Сотрудники милиции, прибывшие по вызову, забрали ребенка у мужчины и передали жене, которая находилась в квартире. Самого виновника передали на обследование врачам", - говорится в сообщении.