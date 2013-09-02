В Киеве пьяница пытался выбросить с балкона младенца
15:53, 02 сентября 2013Новости регионов
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Сейчас обследуют врачи
В Киеве нетрезвый молодой человек пытался выбросить с балкона второго этажа жилого дома младенца.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня в Соломенском районе в 9-этажном доме.
"Сотрудники милиции, прибывшие по вызову, забрали ребенка у мужчины и передали жене, которая находилась в квартире. Самого виновника передали на обследование врачам", - говорится в сообщении.
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