В центре Черкассах обнаружили 500-килограммовую авиабомбу

В центре Черкасс обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управлении ГСЧС в области, бомба была обнаружена 30 августа около 15.00 на улице Гагарина, 32, во время проведения земляных работ.

Установлено, что это авиационная бомба немецкого производства SD-500. Ее диаметр до 400 мм, вес взрывчатого вещества 100-150 кг, радиус разлета осколков до 1,5 км, она имеет два взрывателя.

На месте выявления авиабомбы выставлена круглосуточная охрана.

По состоянию на 09:00 31 августа было проведено отселение жителей из расположенных рядом частных жилых домов -12 человек.

С целью подготовки подъезда на место спецтехники для дальнейшей транспортировки авиабомбы проводятся подготовительные работы, в частности от зеленых насаждений и сооружений очищается местность и прилегающая территория, отмечается в сообщении.