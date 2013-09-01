Ринат Ахметов открыл одну из самых современных школ в Украине

Сегодня учредитель Благотворительного фонда «Развитие Украины», президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов открыл новый учебно-спортивный комплекс общеобразовательной школы №63 города Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжественной школьной линейке Ринат Ахметов поздравил школьников с началом учебного года и пожелал им учиться хорошо.

«Я приехал в свою родную школу, в свой поселок. Здесь я родился и вырос. Вместе с вами мы открываем новый корпус школы. Мы вам давно это обещали, а вы терпеливо ждали. Спасибо вам за терпение. Символично, что новый корпус школы мы открываем первого сентября в День знаний. Я прекрасно помню, когда я шел в школу 1 сентября. Родители, учителя мне говорили, Ринат, учись хорошо, надо учиться хорошо. К сожалению, я не всегда их слушал. Я думал, что это нужно им, а на самом деле это нужно было мне. Просто в детстве ты этого не понимаешь. Знание – это ваша сила, ваше богатство, уважение к вам», - сказал Ахметов.

Он высказал надежду, что школа воспитает таких детей, которыми будут гордиться родители, учителя, город и страна.

В церемонии открытия взяли также участие участие городской голова города Донецка Александр Лукьянченко и председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий.

Директор школы Людмила Дмитрук, провела экскурсию по новому корпусу школы и рассказала о ее возможностях. В школе появился новый корпус для младших классов, игровые и спальные комнаты, актовый и спортивный залы, мастерские по обработке древесины, металла, швейный и кулинарный классы.

После экскурсии Ринат Ахметов, гости и футболисты ФК «Шахтер» Сергей Кривцов, Дуглас Коста и Алекс Тейшейра открыли новое футбольное поле на территории школы, которое будет доступно всем желающим. Команда «Северный» и сборная команда школы №63 провели на поле дружеский матч. Футбольный клуб будет обеспечивать профессиональное обслуживание поля и задействует его в свой проект по вовлечению населения в занятия футболом.

Как рассказала в интервью УНИАН руководитель проектов и программ фодна «Развити

Украины» Виктория Мыколаюк, в школе есть все необходимое для комфортной учебы и отдыха, обустройством школы занимались украинские дизайнеры, психологи и педагоги..

«Есть цветовая навигация. Каждая зона в школе выделена своим цветом, чтобы малыши не потерялись: желтый обозначает учебную зону, зеленый и малиновый – это мастерские для мальчиков и девочек, синим обозначен спортивный зал. Есть система индивидуальных звонков потому, что у первоклашек уроки по 30 минут. В школе применено максимум натуральных материалов. Это и деревянные парты под индивидуальный заказ, их изготовили в местном обществе глухих. В помещении постелен натуральный ленолиум. Актовый зал, который может быть и кинотеатром, и концертной площадкой. Там есть акустика, профессиональные свет и звук, что позволяет создавать настоящие театральные постановки. У школы появился также спортзал и спортивная площадка, которые оборудованы всем необходимым для проведения матчей и соревнований по различным видам спорта на высоком уровне», - сказала Мыколаюк.

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Школа № 63 - это родная школа Рината Ахметова, которую он поддерживает уже много лет через ФК «Шахтер» и свой личный фонд «Развитие Украины».

Общий бюджет проекта по реконструкции школы №63 составляет 65,8 млн. грн. Бюджет первого этапа, который включал строительство нового корпуса, спортивной площадки, футбольного поля, а также благоустройство территории составил 47,4 млн. грн. Второй этап (конец 2013 - 1 сентября 2014 гг.) предусматривает полную реконструкцию существующего корпуса старой школы, в котором появятся современные оснащенные предметные классы, лаборатории, а также просторная столовая. Бюджет второго этапа составляет 18,4 млн. грн.