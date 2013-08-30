В Одесской области 29 августа в реке Турунчук утонула машина с водителем.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, 29 августа в 21.00 возле села Троицкое, в 3 км от понтонного моста, 54-летний водитель автомобиля «Toyota Camri», двигаясь по грунтовой дороге, допустил съезд в реку, после чего автомобиль затонул.

В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

В салоне находилось еще 2 пассажира, которые не пострадали. Они самостоятельно покинули автомобиль и выбрались на берег.

Поисковые работы погибшего водителя и автомобиля спасатели проведут 30 августа.