В реке Турунчук утонула машина с водителем
15:19, 30 августа 2013Новости регионов
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Допустил съезд в реку
В Одесской области 29 августа в реке Турунчук утонула машина с водителем.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.
Согласно сообщению, 29 августа в 21.00 возле села Троицкое, в 3 км от понтонного моста, 54-летний водитель автомобиля «Toyota Camri», двигаясь по грунтовой дороге, допустил съезд в реку, после чего автомобиль затонул.
В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.
В салоне находилось еще 2 пассажира, которые не пострадали. Они самостоятельно покинули автомобиль и выбрались на берег.
Поисковые работы погибшего водителя и автомобиля спасатели проведут 30 августа.
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