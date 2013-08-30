В Одесской области на реке Дунай разлились нефтепродукты

В Одесской области 29 августа произошел разлив нефтепродуктов в реке Дунай и образовалось пятно площадью около 550 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, около 11.00 на 90-м километре Дуная, в затоне возле заброшенной баржи, обнаружен разлив нефтепродуктов на общей площади около 550 кв. м.

Службами порта проведены работы по установке боновых заграждений и применен нейтрализующий порошок «Аконадин». Причины и обстоятельства происшествия выясняются.