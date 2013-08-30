В Одесской области на реке Дунай разлились нефтепродукты
14:53, 30 августа 2013Новости регионов
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Пятно площадью около 550 кв. м
В Одесской области 29 августа произошел разлив нефтепродуктов в реке Дунай и образовалось пятно площадью около 550 кв. м.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.
Согласно сообщению, около 11.00 на 90-м километре Дуная, в затоне возле заброшенной баржи, обнаружен разлив нефтепродуктов на общей площади около 550 кв. м.
Службами порта проведены работы по установке боновых заграждений и применен нейтрализующий порошок «Аконадин». Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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