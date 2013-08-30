В Луганской области в колодец упал автомобиль з людьми

В Луганской области в колодец попал автомобиль, погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, 29 августа в 17.35 в Службу «101» поступило сообщение о том, что в пустой колодец диаметром 4 м и глубиной около 20 м во дворе покинутого дома по ул. Подгорной в с. Новоалександровка Краснодонского района попал автомобиль «ВАЗ 2101».

Как выяснилось, в салоне авто находились мужчина и женщина.

В 22.20 личным составом местного пожарно-спасательного подразделения с помощью автокрана автомобиль с телом мужчины поднят на поверхность. В настоящее время продолжаются работы по поднятию тела женщины.

Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.