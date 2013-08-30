На мать, которая не отдавала дочь в школу, открыто уголовное дело

В Макеевке Донецкой области открыто уголовное производство в отношении 31-летней женщины, которая свою 10-летнюю дочь до сих пор не отдала в школу, что лишает ее возможности получать обязательное образование.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, сотрудники Отдела криминальной милиции по делам детей (ОКМДД) Червоногвардейского райотдела выявили факт злостного невыполнения женщиной своих обязанностей по воспитанию дочери, что привело к тяжким последствиям - 10-летняя девочка до сих пор не знает букв и цифр, так как никогда не посещала в школу.

По словам начальник ОКМДД Макеевского горуправления милиции Екатерины Хорошиловой, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий «Лето-2013» милиция обнаружила семью, которая недавно переехала в Макеевку, и при проверке по месту жительства установила, что мать не отдала дочь в школу, оправдывая свое поведение отсутствием средств.

Правоохранители подчеркнули, что женщина совершила не только уголовно-наказуемое деяние, она нарушила конституционное право своего ребенка на получение обязательного среднего образования.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ст.166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время 10-летняя девочка помещена в реабилитационный центр под опеку государства. Решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении дочери.