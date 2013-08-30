Виннитчина: во время копания колодца погибли мужчины
09:41, 30 августа 2013Новости регионов
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Из-за нарушений правил безопасности
В Винницкой области во время копания колодца погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла вчера, 29 августа, на частном дворе в с. Ярышевка Томашпольского района.
«В результате нарушения мер безопасности во время копания колодца произошел обвал песчаной почвы на глубине 7 м, в результате чего погибли 2 человека», - говорится в сообщении.
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