Виннитчина: во время копания колодца погибли мужчины

В Винницкой области во время копания колодца погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла вчера, 29 августа, на частном дворе в с. Ярышевка Томашпольского района.

«В результате нарушения мер безопасности во время копания колодца произошел обвал песчаной почвы на глубине 7 м, в результате чего погибли 2 человека», - говорится в сообщении.