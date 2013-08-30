В Харькове в реке Уды - массовый замор рыбы

В Харькове в реке Уды в районе Птичьего рынка произошел массовый замор рыбы.

Госинспектор «Харьковгосрыбохраны» Иван Григорчук подтвердил корреспонденту УНИАН, что в ведомства поступали два сообщения о выявлении мертвой рыбы на берегу водоема.

По данным Григорчука, первое сообщение о заморе рыбы на реке Уды в районе Птичьего рынка (район Новой Баварии) поступило вчера, 28 августа. Второе сообщение о выявлении мертвой рыбы в районе Новой Баварии поступило сегодня. «Возможно, это касается того же места. Сейчас люди поехали выяснять», - заметил он.

Григорчук сказал, что сейчас специалисты пытаются установить причины замора. По его словам, причин может быть много, в частности, сброс загрязненной воды, органическое или химическое загрязнение акватории, массовое размножение водорослей, которое приводит к нехватке кислорода в водоеме, и пр.

«Вариантов может быть много, нужно выяснять причины. Необходимо взять пробы воды на анализ, посмотреть рыбу. На это все необходимо время», - заметил он.

Инспектор напомнил, что последний раз в Харьковской области массовый замор рыбы фиксировался в мае 2013 года в селе Покотиловка.

В то же время, в сети Интернет появилось видео, на котором видно большое количество мертвой рыбы на берегу водоема. Автор материала предполагает, что причиной замора стал сброс загрязненной воды из харьковской ТЭЦ-5.

В настоящее время комментарий по поводу этого факта в Управлении Госэкоинспекции в Харьковской области получить не удалось.