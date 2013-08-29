Житомирщина: мужчина в реанимации после укуса паука

В Житомирской области вчера в реанимационное отделение Овручской районной больницы Житомирской области попал после укуса паука местный житель, 1963 года рождения.

Об этом УНИАН рассказала руководитель управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

Как сообщила УНИАН заместитель главного врача Овручской центральной районной больницы Оксана Левкивская, мужчина обратился в больницу вчера, и его сразу же положили в реанимацию, потому что паук мог оказаться ядовитым.

"Мы сделали это на всякий случай, если вдруг нужны будут реанимационные мероприятия, потому что у мужчины сильно распухла рука", - уточнила Левкивская.

Она рассказала также, что мужчина часто бывает в лесу. Паук был в рукавице, и укусил мужчину, когда тот надел ее.

Сейчас больного уже перевели в терапевтическое отделение, состояние мужчины - удовлетворительное.

"Это - редкий случай, как правило, людей часто кусают змеи, и они обращаются к медикам, бывают и сложные случаи", - отметила Левкивская.

Какой именно паук укусил пострадавшего, не известно.