В Киеве предупреждено незаконное отчуждение помещений санатория

В Киеве по иску прокуратуры суд признал недействительным инвестиционный договор, по условиям которого коммерческая структура незаконно приобретала в собственность 3,5 тыс. кв. м помещений детского санатория «Салют» в центре столицы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

В 2007 году на основании решения Киевовета Главное управление здравоохранения КГГА заключило с частным обществом инвестиционный договор о проведении капитального ремонта в детском санатории «Ялынка» в Пуще-Водице.

По условиям договора предприятие обязывалось отремонтировать пищеблок заведения и увеличить количество мест для отдыха детей.

В то же время, другим пунктом соглашения предусматривалось, что в случае выполнения своих обязательств общество приобретало право собственности на коммунальные помещения другого детского санатория - «Салют», расположенного на улице Гоголевской в центре столицы.

Однако, как установила прокурорская проверка, независимая оценка стоимости имущества санатория «Салют» не проводилась, разрешение на его отчуждение уполномоченным органом не давалось.

В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании недействительным решения Киевсовета и заключенного на его основании инвестиционного договора.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме и, таким образом, предупреждено незаконное отчуждение помещений детского санатория.