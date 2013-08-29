В Киеве ликвидирована нарколаборатория

В Киеве на Печерске сотрудники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ликвидировали нарколабораторию, где изготовляли амфетамин.

Общая стоимость изъятых наркотиков, по ценам черного рынка, превышает 240 тыс. грн, сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

Организовал производство 24-летний киевлянин, по образованию – химик. Задержали мужчину при попытке продажи 400 г амфетамина.

Кроме задержанного, в квартире находились еще двое мужчин, которые не только помогали в изготовлении наркотиков, но и выступали как дегустаторы. У 19-летнего парня и его 24-летнего товарища изъято значительное количество канабиса.

Следственный отдел Голосеевского райуправления столичной милиции ведет досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.