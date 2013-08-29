Днепропетровщина: крестьяне обнаружили 144 боеприпаса
Во время полевых работ
Вблизи села Радионовка Криворожского района Днепропетровской области 28 августа на открытой территории во время проведения полевых работ крестьяне обнаружили 144 боеприпаса времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пиротехники на месте идентифицировали боеприпасы: 39 единиц 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, 97 единиц 82-миллиметровых минометных мин, три 50-миллиметровые противопехотные гранаты, четыре противопехотные гранаты Ф-1 и ручная противопехотная граната РПГ-40.
Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в области все найденные опасные предметы уничтожены на полигоне.