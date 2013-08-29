В Чернигове упала электроопора и травмировала двух людей
11:06, 29 августа 2013Новости регионов
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Её сбил грузовик
В Чернигове грузовик сбил электроопору, которая упала на легковой автомобиль и травмировала двух людей.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, 28 августа в Чернигове водитель автомобиля "КамАЗ-5410", двигаясь задним ходом по тротуару, наехал на электроопору. Электроопора упала на проезжую часть улицы и повредила автомобиль "Renault Kangoo", который проезжал мимо.
В результате происшествия водитель автомобиля "Renault Kangoo" и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в Черниговскую городскую больницу №2.
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