В Чернигове упала электроопора и травмировала двух людей

В Чернигове грузовик сбил электроопору, которая упала на легковой автомобиль и травмировала двух людей.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, 28 августа в Чернигове водитель автомобиля "КамАЗ-5410", двигаясь задним ходом по тротуару, наехал на электроопору. Электроопора упала на проезжую часть улицы и повредила автомобиль "Renault Kangoo", который проезжал мимо.

В результате происшествия водитель автомобиля "Renault Kangoo" и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в Черниговскую городскую больницу №2.