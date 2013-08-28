Президенту доложили о строительстве медучреждений на Волыни

Председатель Волынской областной государственной администрации Борис Климчук доложил Президенту Украины Виктору Януковичу о ходе работ по строительству областного перинатального центра и нового роддома.

Об этом губернатор сообщил после встречи с главой государства, проинформировали УНИАН в пресс-службе Президента.

Также Климчук отметил, что в Волынской области во исполнение поручения главы государства будет создана система кардиологической помощи. В частности, по его словам, в областной клинической больнице уже создан современный кардиологический центр, который дает возможность проводить уникальные операции на сердце. Кроме того, завершаются работы по созданию кардиологического центра экстренной медицинской помощи в Луцке, подчеркнул губернатор.

«Благодаря реализации данных поручений Президента мы уже считаем число спасенных жизней на сотни и сотни людей. Это люди, которые получают своевременную кардиопомощь», - сказал Климчук.

Председатель Волынской ОГА также ознакомил Президента с ходом строительства в регионе новых школ и детских садов.

Кроме того, Климчук отметил, что в Волынской области успешно реализуется программа предотвращения подтопления паводковыми водами, которая была принята во исполнение поручения Президента.