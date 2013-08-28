Житомирщина: дети в лесополосе нашли 30 снарядов

В Малинском районе Житомирской области дети в лесополосе нашли 30 снарядов времен войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГСЧС в Житомирской области, опасную находку вблизи села Малиновка обнаружили местные ребята, которые играли в лесополосе. Именно они и вызвали спасателей 27 августа около 16.00.

Во время выезда на место бойцы ГСЧС установили, что найденные предметы - 30 снарядов времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм. Уничтожение взрывоопасных предметов запланировано на завтра.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года в этой же лесополосе вблизи Малиновки также было обнаружено 30 снарядов времен войны. Подобные предметы здесь находили и 2 года тому назад. В свое время, утверждают очевидцы, здесь велись боевые действия.