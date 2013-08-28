В Хмельницкой области не хватает мест в детсадах

В детских садах Хмельницкой области в среднем на 100 местах воспитывается 136 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные привел директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Хмельницкой облгосадминистрации Виктор Очеретянко 27 августа на выездном расширенном заседании коллегии ОГА в Шепетовке.

Он уточнил, что самая сложная ситуация в городах областного значения. В частности, в городах Хмельницкий (152 ребенка на 100 мест), Шепетовка (139 детей на 100 мест), Славута (136 детей на 100 мест), Каменец-Подольский (129 детей на 100 мест).

В то же время председатель Хмельницкой ОГА Василий Ядуха на коллегии поручил председателям РГА и мэрам городов размещать дошкольников в малонаполняемых школах, тем самым разгружая детсады.

Справка УНАН. В Хмельницкой области действует 829 дошкольных заведений, в которых с 1 сентября будет воспитываться 45,9 тыс. детей. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием составляет 95,1% (в Украине – 85,3%), дети пятилетнего возраста охвачены стопроцентно.