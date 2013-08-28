Киевляне смогут выбирать себе врача

С 1 по 30 сентября каждый киевлянин сможет выбрать себе врача, которому действительно будет доверять собственное здоровье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения Украины.

Чтобы реализовать свое право выбрать врача первичного звена, в течение месяца киевляне могут обратиться в регистратуру медицинского заведения по месту жительства и заполнить регистрационную форму. Пациент может выбрать врача, который работает не по месту жительства, но в таком случае врач не будет иметь возможности оперативно реагировать на вызовы на дом. Если гражданин доволен обслуживанием у своего врача, и не желает его заменить другим, писать заявление не нужно, заметили в пресс-службе КГГА.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения горгосадминистрации Виталий Мохорев, в столице эта кампания будет проходить уже во второй раз. «В прошлом году более 40% киевлян воспользовались своим правом, и мы очень надеемся, что теперь их количество возрастет», – заметил он.

В прошлом году наиболее активно врачей выбирали жители Днепровского и Дарницкого районов.

В профильном департаменте информируют, что согласно нормативам, врач первичного звена должен обслуживать не менее 1,5 тыс. и не более 3 тыс. пациентов. Эти рамки позволяют обслуживать киевлян, сохраняя при этом надлежащее качество медицинской услуги.

Благодаря мерам по реформированию медицинской отрасли по прошлому году в Киеве врачи первичного звена начали получать заработную плату в зависимости от объема и качества выполненной работы. Поэтому сегодня востребованные среди пациентов столичные медики получают почти вдвое больше тех коллег, к кому доверие пациентов меньше. Так, в Дарницком районе столицы уважаемые пациентами терапевты, педиатры и семейные врачи по новой системе оплаты могут зарабатывать около 7 тыс. грн.