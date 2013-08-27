В Кривом Роге госпитализирован военнослужащий

В Кривом Роге вечером 25 августа в больницу был госпитализирован 19-летний солдат срочной службы, которого во время несения службы по охране общественного порядка на Всеукраинском молодежном фестивале клубной музыки “Турбофлай-2013” избил местный житель.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 25-26 августа на территории бывшего военного аэродрома в Кривом Роге, где проводился фестиваль, для охраны общественного порядка были задействованы военнослужащие. 25 августа в рамках фестиваля проводился мотокросс. Во время мероприятия в запрещенную зону на трассу мототрека попыталась попасть неизвестная женщина. Военнослужащий, который стоял в окружении, сделал женщине замечание и не разрешил пройти в запрещенную зону. После этого к солдату подошел неизвестный мужчина и неожиданно сильно ударил его рукой по лицу. Военнослужащий госпитализирован с диагнозом — закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом нижней челюсти.

Сотрудники патрульной службы совместно с военнослужащими установили и доставили в Долгинцевский райотдел милиции Кривого Рога 28-летнего местного жителя.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.