В Херсоне троллейбус с пассажирами провалился в яму

В Херсоне сегодня троллейбус с пассажирами провалился в яму, которая образовалась на дорожном покрытии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, сегодня утром на ул. Лавренева, в районе дома №5 произошел провал дорожного покрытия, в который во время движения провалился колесом троллейбус, следовавший по маршруту №9. Выехать самостоятельно из провала водитель троллейбуса не смог.

Руководство коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" направило к месту аварии тягач.

Троллейбус удалось вытянуть на свободный участок дороги без поломок, однако все расширяющаяся зона провала затрудняла движение транспорта, возникли пробки. К тому же существовала угроза для проезжающих автомобилей, поэтому принято решение перекрыть движение транспорта по ул. Лавренева от ул. Ильича до ул. Димитрова.

В сообщении мэрии указывается, что во время происшествия никто не пострадал.

Также в пресс-службе сообщили, что в месте образования провала недавно были проведены работы по замене участка уличной водопроводной магистрали, после чего было восстановлено асфальтобетонное покрытие дороги.

Сейчас водоканал вместе с представителями подрядной организации, которая выполняла работы по восстановлению дорожного покрытия, выясняют причину провала: возможно, ненадлежащее качество дорожных работ, а возможно, повреждение магистрали.

Силами КП «Дорожник» и ГКП «ПУ водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона» начаты аварийно-восстановительные работы.

Планируется, что к исходу дня движение транспорта по ул. Лавренева будет восстановлено.