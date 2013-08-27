Прикарпатье: многодетная мать изготовляла и сбывала опий

На Прикарпатье задержали многодетную мать, которая изготовляла и сбывала ацетиллированный опий.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая изготовляла опий ацетиллированный. Женщина – мать трех несовершеннолетних детей сбывала наркотик, а также обеспечивала им своего наркозависимого мужа.

В ходе санкционированного обыска жилья правонарушительницы было обнаружено полкилограмма маковой соломки, 3,5 л опия экстракционного и принадлежности для изготовления наркотического вещества, готового для употребления.

За изготовление и сбыт наркотических средств предусматривается лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Однако какое наказание может быть применено к многодетной матери, окончательно определит суд.