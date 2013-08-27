В Краматорске уволена директор центра соцреабилитации детей
12:34, 27 августа 2013Новости регионов
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После прокурорской проверки
В Краматорске Донецкой области по результатам прокурорской проверки уволена с занимаемой должности директор центра социальной реабилитации детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой г. Краматорска была проведена проверка соблюдения требований Закона Украины «Об охране детства» в местном приюте для несовершеннолетних.
В ходе проверки был установлен ряд существенных нарушений, допущенных руководством учреждения. В частности, не обеспечивалась социальная адаптация подопечных и их подготовка к возвращению в семью. В нарушение «Типового положения о приюте для несовершеннолетних Службы по делам несовершеннолетних», руководство центра в течение нескольких суток не уведомляло родителей детей, поступивших в приют, о месте их пребывания.
Изучением журнала травматизма, личных дел и медицинских карт воспитанников было установлено, что после регистрации травм, в том числе тех, с которыми они обращались в медицинские учреждения, расследование обстоятельств и причин их получения администрацией не проводилось. Соответственно, условия, способствовавшие травмированию, не устранялись, а лица, ответственные за безопасность детей, не наказывались.
Прокурором в адрес Службы по делам детей Краматорского городского совета на текущей неделе было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Основанием для увольнения директора приюта стало ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей.
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