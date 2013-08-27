Возле Судака произошел обвал: погиб 18-летний парень
12:07, 27 августа 2013Новости регионов
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Туристы ночевали на верху холма
В районе Судака в Крыму сегодня, 27 августа, рано утром произошел обвал, в результате которого один турист погиб, еще один получил травмы.
Трагедия произошла у горы Алчак-Кая, сообщает пресс-служба крымского управления ГСЧС.
Туристическая группа - 17 человек - остановилась на ночлег на верхушке холма. В 04.42 поступила информация о том, что по неизвестным причинам произошел сдвиг большого пласта земли.
В результате обвала погиб 18-летний парень из Кривого Рога. Также пострадал 34-летний житель Судака. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
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