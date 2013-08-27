На Прикарпатье задержана группа наркопреступников

На Прикарпатье милиция задержала организованную группу наркопреступников. Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации перед тем, как задерживать наркодельцов работники милиции задокументировали более десяти фактов закупки «субитекса». Одновременно были задержаны четыре жителя Ивано-Франковска возрасте от 28 до 35 лет. Трое из них уже имеют судимости за преступления, связанные с наркотиками и воровством. В состав этой группы входила и 32-летняя женщина.

Как сообщил начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного УМВД полковник милиции Валерий Шнуренко, установлено лицо, которое поставляло реализаторам «субитекс». В действиях этого преступного сообщества усматриваются признаки организованности. Все наркодельцы употребляют наркотические вещества. Правда, один из них прошел курс лечения от наркозависимости, поскольку оказалось, что для ежедневного употребления дурмана ему нужно было больше средств, чем он зарабатывал в наркобизнесе.

Трое участников группы судом взяты под стражу. Относительно четвертого сообщника принято решение отпустить его под залог на сумму 50 тысяч гривен. Молодым людям за сбыт наркотического вещества грозит длительное заключение - до десяти лет, с конфискацией имущества. Если будет доказано, что они действовали в составе организованной группы, то наказание может увеличиться до 12 лет.