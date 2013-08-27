В Одессе открылся дайвинг-клуб для инвалидов.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, услугами клуба клуб, торжественно открывшегося в районе траверса №16 пляжа «Дельфин», будут пользоваться инвалиды-колясочники.

Как уточнили в управлении, идея создания дайвинг-клуба для инвалидов появилась в связи с тем, что одесские инвалиды-колясочники ездят каждый год в Крым на мыс Тарханкут, где совершают погружения.

Управление инженерной защиты территории города и развития побережья городского совета совместно с инвалидами осуществили проект строительства на побережье дайвинг-клуба для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Работы по обустройству клуба начались в 2012 году. Выстроена подпорная стенка, отремонтирован траверс № 16, построена парковочная площадка для разворота инвалидных машин и подъездная дорога, дополнительный металлический пандус, кран-балка с сиденьем для дайвингиста.

В управлении процитировали мэра Одессы Алексея Костусева: «В городе порядка 55 тыс. инвалидов, из них 2 тыс. – инвалиды-колясочники. Это точно такие же люди, у которых такие же эмоции, такие же стремления и желания, но их физические возможности ограничены... Два года мы работаем над этим проектом. Мы на это направили более полумиллиона гривен, и сегодня я убедился, что эти деньги мы потратили правильно».