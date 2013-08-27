В Киеве горел медуниверситет им.Богомольца

В Киеве ликвидирован пожар, который произошел вчера в помещении Национального медицинского университета им.Богомольца.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня на пульт связи ГУ ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Киев, пр. Победы 34. На месте происшествия пожарными было обнаружено возгорание на крыше.

По предварительной информации, площадь пожара составила 300 кв м.

В 16.14 пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 17 единиц техники и 85 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ТСН, в Киеве горело помещение медуниверситета им. Богомольца. Несмотря на выходной день, в помещении были люди, которые выбежали на улицу.

Возле университета стоит восемь пожарных машин. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.