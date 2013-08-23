Харьковщина: рядом с дорогой обнаружили более 100 снарядов

В Балаклейском районе Харьковской области рядом с автомобильной дорогой обнаружили более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении ГЧНС Украины в Харьковской области, снаряды в лесополосе рядом с автодорогой из поселка Савинцы до села Веселое были обнаружены 22 августа.

На номер «101» позвонили по телефону местные жители, которые случайно натолкнулись на большую кучу железных предметов, которые лежали под открытым небом. Рядом были видны следы раскопок. Люди догадались о потенциальной опасности находки и сообщили спасателям.

Во время обследования прилегающей территории с помощью металлоискателя пиротехники обнаружили боеприпасы и под землей. Всего в этом месте было обнаружено и обезврежено 92 артиллерийских снаряда диаметром 45 мм, 12 снарядов диаметром 76 мм и 9 минометных мин диаметром 50 мм. Кроме того, еще одну минометную мину пиротехники обезвредили недалеко от села Петровское этого же района.

Также вчера в Изюмском районе на окраине леса в 5 км от поселка Красный Оскол местные жители обнаружили 37 единиц минометных мин диаметром 50 мм и 3 ручных противотанковых гранаты. Они были кем-то выброшенные просто на мусорник.

Все боеприпасы обезвредили на специальных площадках путем взрыва. Пострадавших нет.