На Закарпатье нашли пятерых заблудившихся детей из Словакии

Пять маленьких путешественников из Словакии, которые заблудились и попали на территорию Украины, обнаружили вблизи границы пограничники Чопского отряда.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, информацию о возможном пересечении границы детьми пограничники получили от словацких коллег. Пограничники сразу организовали поиск. После выявления дорожки следов, дети вскоре были найдены. Четырех мальчиков в возрасте 13-15 лет и девочку 11 лет пограничники доставили в пограничное подразделение. Гуляя и играясь недалеко от границы на словацкой территории, дети потеряли ориентирование и случайно попали на украинскую сторону. Детей правоохранители передали назад словацким пограничникам.