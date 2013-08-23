Виннитчина: 3-летний мальчик упал в емкость с горячей водой

Трехлетний мальчик из села Губник Гайсинского района Винницкой области госпитализирован из-за падения в емкость с горячей водой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Винницкой области, 22 августа в 19:15 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части города Гайсин от дежурного врача районной больницы поступило сообщение о том, что к ним с термическими ожогами доставлен трехлетний житель с. Губник.

Согласно полученной информации, ребенок получил повреждения на кухне в результате падения в емкость с горячей водой. У пострадавшего зафиксированы термические ожоги спины и ягодиц І-ІІ степеней на площади 15% тела. Мальчик находится в реанимационном отделении райбольницы в состоянии средней тяжести.