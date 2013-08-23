В Тернополе соляную комнату можно будет посещать бесплатно

В помещении управления социальной политики Тернопольского городского совета открыли соляную комнату, которая бесплатно будет обслуживать малообеспеченных.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии комнаты приняли городской председатель Тернополя Сергей Надал и начальник городского управления социальной политики Мария Чашка.

По их данным, открытая сегодня соляная комната – это первая в Украине газокамера, в которой услуги будут предоставляться исключительно бесплатно.

«Врачи уже утвердили терапевтический курс, например, чтобы адаптироваться нужно 1-2 посещения по 20 минут, общий сеанс составляет 30 минут и рассчитан сначала на 3-8 посещений», – рассказала Чашка.

По ее словам, посещать соляную комнату смогут все желающие, которые напишут соответствующее заявление в управление, а также предоставят удостоверение пенсионера, инвалида или другие документы, которые подтверждают статус малообеспеченного человека.

Комнату обустроили за средства благотворителей. В сколько именно обошлось создание газокамеры при управлении социальной политики на ее открытии так и не сообщили.

Справка УНИАН. Соляная комната – уникальное немедикаментозное лечебно-профилактическое средство, лечебное действие осуществляется благодаря воспроизведение естественного микроклимата пещер, соляных шахт, гротов.