Луганская область: 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Луганской области 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня, 22 августа, в 08:55 спасателям 11-й Государственной пожарно-спасательной части поступила информация о том, что на железнодорожной колее «Парк 3-й километр – Знамя Коммунизма» 12 грузовых вагонов сошли с рельсов.

По информации спасателей, со станции «Красный Луч» Дебальцевской дирекции Донецкой железной дороги выехало 14 грузовых вагонов. Проехав 3 км, с рельсов сошло 12 вагонов, из них – 7 с угольной массой и 5 пустых вагонов, 2 вагона остались на рельсах.

Пострадавших и погибших нет. Задержки в движении поездов нет. Обстоятельства происшествия выясняются.