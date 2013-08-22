В Харькове "заминировали" супермаркет, эвакуировали 70 чел.

В Московском районе Харькова из-за ложного сообщения о заминировании супермаркета эвакуировали 70 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о заминировании супермаркета «Таргет» поступило от неизвестной женщины сегодня, 22 августа, около 9:30.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в полном составе во главе с начальником районного отделения милиции. Вместе с местной милицией достоверность информации проверяли специалисты-взрывотехники, работники прокуратуры и бойцы подраздела МЧС.

Правоохранители обследовали помещение магазина и прилегающую территорию общей площадью около 11 тыс. кв. м. Чтобы обезопасить проведение мероприятий, работники милиции оградили автостоянку и территорию вокруг супермаркета.

После тщательного осмотра помещения и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких взрывных устройств и опасных веществ.

Указанное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности), санкция которой предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, сообщившего о заминировании.