В центре Киева ликвидирован наркопритон

Работники отдела по борьбе с незаконном оборотом наркотиков Печерского районного управления столичной милиции ликвидировали наркопритон, расположенный в одной из квартир в центре города.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, на момент, когда работники милиции вошли в жилище, там находились шесть мужчин и одна женщина. Все – в состоянии наркотического опьянения, поэтому адекватно воспринять реальность не могли.

Кухню владелец квартиры превратил в нарколабораторию. В одной из комнат оперативники нашли коноплю, а также шприцы. Все это присоединено к другим предметам, изъятым при обыске, и в дальнейшем будет приобщено к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Следственным отделом открыто уголовное производство по статье 317 (содержание мест для изготовления и употребления наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.