Причина взрыва в луганской многоэтажке еще не уставлена

После взрыва луганской многоэтажке по адресу Шевченко, 4 правоохранители опросили более 200 человек, однако окончательная причина взрыва еще не известна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции рассказал прокурор Луганской области Анатолий Мельник.

«В рамках проведения расследования с места событий было извлечено много вещественных доказательств. И с первых дней проводятся экспертизы. Относительно определения степени ущерба пострадавшим назначено 36 судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, назначена 1 взрыво-техническая экспертиза. По определению ущерба владельцам автомобилей также назначены соответствующие авто-технические экспертизы», - сообщил Мельник.

По его словам, предварительной причиной до сих пор считается взрыв газовоздушной смеси.

«Было несколько версий причин взрыва, сейчас осталась одна – нарушение правил эксплуатации и обслуживания бытового газа», - отметил Мельник.

Кроме того, он рассказал, что за полгода до взрыва в дом 16 раз приходили газовщики, потому что жители жаловались на запах газа. Но утечки газа они не фиксировали.

Он добавил, что жители 5 подъезда, где произошел взрыв, вызывали газовщиков 4 раза за последнее время, и также утечки газа не фиксировались.

Пока что прокурор не готов называть дату, когда будет известна точная причина взрыва.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли 2 человека, 10 - госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Из них четверо — дети.

11 августа председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк заявил, что не сомневается, что причиной взрыва в жилом доме Луганска стал газ. По его мнению, в квартире, где произошел взрыв, было нарушение норм использования бытового газа.

"Скорее всего, были какие-то работы с использованием газа. Или была неправильно использована газовая печь, или же был несанкционированно установлен газовый котел», - сказал Пристюк.

12 августа мэр Луганска Сергей Кравченко сообщил, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, Анатолий Пархоменко отрицает свою причастность к данному инциденту, так как находился на даче в Новоайдарском районе. В то же время мэр сообщил, что, по предварительной информации, в квартире велись ремонтные работы.

Председатель правления ПАО «Луганскгаз» Сергей Кузьменко заявил, что не согласен с версией о том, что в многоэтажке в центре города взорвался природный газ.

«Если не говорить профессиональным языком, характер разрушений, эпицентр взрыва, температура, которая была +35, открытые окна, форточки, сквозняки – чтобы накопить достаточный объем газа, нужно иметь закрытое помещение», - рассказал Кузьменко.

По его словам, при взрыве природный газ горит, а горения не было, не было характерных следов, которые оставляет вспышка или воспламенение природного газа.

"На месте пришествия найден пропановый баллон. Откуда он - пока не известно», - отметил Кузьменко.