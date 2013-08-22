В Запорожье двое мужчин прыгнули в Днепр с моста Преображенского, соединяющего левобережную часть города и остров Хортица: один погиб, второй госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в ГСЧС Украины в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило 21 августа около 15-00.

Сотрудники спасательно-водолазной станции №2 на месте происшествия обнаружили, доставили на берег и передали «Скорой» одного из прыгнувших в крайне тяжелом состоянии, после чего он был доставлен в реанимационное отделение центра экстренной и скорой помощи г. Запорожья, - сообщили в ГСЧС.

Второго мужчину спасти не удалось: в результате падения он получил травмы не совместимые с жизнью и погиб до прибытия спасателей. Его тело обнаружено спасателями и поднято на поверхность и передано для проведения судмедэкспертизы.

По факту случившегося проводится проверка.

Справка УНИАН, в Запорожье есть 2 моста Преображенского: один из них – четырехарочный соединяет левобережную часть Запорожья и о. Хортица, второй – одноарочный – о. Хортица и Хортицкий микрорайон Запорожья. Высота мостовых переходов составляет более 50 метров.