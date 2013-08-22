Житомирщина: при пожаре погиб 3-летний мальчик

11:21, 22 августа 2013
Новости регионов
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Причина возгорания устанавливается

В Житомирской области во время пожара погиб трехлетний мальчик.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, информацию о пожаре в селе Товсте Радомышльского района спасатели получили сегодня в 10:18.

Когда пожарные приехали на место пожара, дом был полностью охвачен пламенем. Огнеборцы ликвидировали пожар. Владелица помещения и ее сожитель, которые находились дома в момент возгорания, успели спастись, но в огне погиб 3-летний сын хозяйки дома.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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