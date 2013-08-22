В Бердичеве из-за отравления угарным газом погиб человек
08:03, 22 августа 2013Новости регионов
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Трое в реанимации
В Бердичеве Житомирской области из-за отравления угарным газом один человек погиб, трое попали в реанимацию.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления ДСНС в Житомирской области Ирина Романюк.
По ее словам, сегодня в 13:48 спасателям Бердичевского района поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Бердичеве. У места происшествия расположена стоянка радиотакси. Заметив возгорание, водители сообщили об этом диспетчера службы такси, а тот, в свою очередь, позвонил пожарным.
Пожарные спасли хозяйку жилья с мужем, его брата и их знакомую. Людей было передано в руки медиков. Один из пострадавших скончался в карете скорой помощи. Остальные пострадавших с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы, где они сейчас находятся.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
На месте пожара сейчас уже работает оперативная группа Бердичевского горотдела Управления ДСНС в Житомирской области и правоохранители Бердичевского райотдела УМВД. Проводится расследование подробностей и точных причин трагического случая.
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