В Бердичеве из-за отравления угарным газом погиб человек

В Бердичеве Житомирской области из-за отравления угарным газом один человек погиб, трое попали в реанимацию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления ДСНС в Житомирской области Ирина Романюк.

По ее словам, сегодня в 13:48 спасателям Бердичевского района поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Бердичеве. У места происшествия расположена стоянка радиотакси. Заметив возгорание, водители сообщили об этом диспетчера службы такси, а тот, в свою очередь, позвонил пожарным.

Пожарные спасли хозяйку жилья с мужем, его брата и их знакомую. Людей было передано в руки медиков. Один из пострадавших скончался в карете скорой помощи. Остальные пострадавших с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы, где они сейчас находятся.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

На месте пожара сейчас уже работает оперативная группа Бердичевского горотдела Управления ДСНС в Житомирской области и правоохранители Бердичевского райотдела УМВД. Проводится расследование подробностей и точных причин трагического случая.